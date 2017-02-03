Dolarda düşüş sürüyor, 3,70'in altını gördü

Hafta boyunca düşüş trendinde olan dolar/TL kuru, haftanın kapanışına doğru 3,70'in altını gördü. Dolar 16.45'te 3,6920 liraya kadar gerileyen dolar sonrasında yeniden 3,71'in üzerini gördü.

ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardındandolar düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi 88.000 puanın üzerine çıktı.ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyigelmesine karşın, işsizliğin yüzde 4,8'e yükselmesi ve ortalama saatlik kazançlarverisinin yüzde 0,1 artış ile beklentilerin belirgin şekilde altında kalmasısonrası dolar/TL yüzde 1 değer kaybetti. Günün ilk yarısında 3,75 seviyelerinde seyreden dolar/TL, ABD'de açıklanan verilerin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,6900 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine gerilerken, avro/TL'de 4 seviyesinin altına indi ve3,9704'ü gördü. Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksinin yükselişiivme kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aştı ve21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı. Analistler, TL varlıkların emsallerinden pozitif ayrışmaya devamettiğini ve hafta başından bu yana etkili olan pay piyasalarındaki alıcılı seyringücünü koruduğunu ifade etti. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,83'egerilerken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün açıklananenflasyon verisinin beklentileri aşması sonrasında yükseldiği yüzde 11,30seviyelerinde bulunuyor. AA

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