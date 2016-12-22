Dolarda son durum

Güne 3.5065 lira ile başlayan dolar, bütün günü 3.5065 – 3.5175 bandında küçük düşüş ve yükselişlerle geçirdi. Dolar, saat 17.00 itibariyle 3.5135 liradan işlem gördü.

DHA

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