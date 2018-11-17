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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Doların düşmesi de dert

17 Kasım 2018, Cumartesi 22:01
‘Design Week Turkey’ öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, kurdaki oynaklığın ihracatların aleyhine olduğu vurgulayarak, “Kurun 5.40’ın altına gitmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Bizim şirketlerimiz yüksek kârlılıkla çalışmıyor, bir eli yağda bir eli balda üretim yapmıyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kur çıkış ve inişlerinin zarar ettirdiğini ve şu anki seviyelerden daha aşağısının ciddi bir ‘yanık ses’ getireceğini vurguladı. Gülle “İhracatını daha önceki kurlardan yaptığı yüksek maliyetlerin ardından, kurun 5.40’ın altına gitmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Bizim şirketlerimiz yüksek kârlılıkla çalışmıyor, bir eli yağda bir eli balda üretim yapmıyor” dedi. Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre Gülle, “İhracatçılara bu dönemde gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Kurun maliyetlerin aşağısına inmesini ihracatçı taşıyamaz. Elektrikte doğalgazda ciddi maliyet artışları oldu” ifadesini kullandı. 

Denge nasıl sağlanacak? Anlayamıyoruz 

Gülle, hammadde girdileri döviz olan bir malı TL ile satmanın maliyet enflasyonu yarattığını anlatarak, bu tür ürünlerin düzenlemelerde kapsam dışı bırakılması gerektiğini söyledi. Gülle, “Avro 7.50 iken alınan hammaddeler var. şimdi bunların hepsi kayıp hanesine yazılıyor. Bu dönemde çok destek de açıklandı. Ama çok da fazla bürokrasi var. Desteklerden yararlanmalar kolaylaştırılmalı. Şu anki sıkıntılardan biri de uzun vadeli çalışanların kurdan etkilenmesi ellerindeki çeklerin düşen kurdan etkilenmesi” diye konuştu. İthalat ve ihracat dengesindeki bozulmasının ilk etapta lojistik alanında görüldüğünü de belirten Gülle İngiltere’ye 3 bin sterline giden TIR’ın 6 bin sterline gittiğini söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, burada dengenin nasıl sağlandığını anlayamadıklarını belirtti.

Etiketler: dolar, döviz, ismail gülle
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