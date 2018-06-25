Doların seçime olumlu tepkisi kısa sürdü

Türk Lirası, 24 Haziran erken seçimlerinin ardından ilk işlemlerde dolar karşısında güçlü yükseldi.
Dolar/TL kuru, pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3’ün üzerinde düşerek en düşük 4.5382 seviyesine kadar geriledi. Kur, sonrasında günlük kaybının tamamını geri alarak seçim öncesi seviyelere döndü. Dolar/TL, 4.70’den el değiştirdi. Geçen haftayı 4.6786’dan tamamlayan dolar/TL, seçim sonrasında 4.54’ün altına çekilmesi sonrasında tekrar yükselerek 4.7035’i gördü.
‘Siyasi istikrar, TL için ilaç değil’
DHA