Doların seçime olumlu tepkisi kısa sürdü

Türk Lirası, 24 Haziran erken seçimlerinin ardından ilk işlemlerde dolar karşısında güçlü yükseldi.

Dolar/TL kuru, pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3’ün üzerinde düşerek en düşük 4.5382 seviyesine kadar geriledi. Kur, sonrasında günlük kaybının tamamını geri alarak seçim öncesi seviyelere döndü. Dolar/TL, 4.70’den el değiştirdi. Geçen haftayı 4.6786’dan tamamlayan dolar/TL, seçim sonrasında 4.54’ün altına çekilmesi sonrasında tekrar yükselerek 4.7035’i gördü. ‘Siyasi istikrar, TL için ilaç değil’ DHA

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