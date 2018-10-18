Domates tarlada 3, İstanbul’da 8 TL

Mersin’de, sofraların vazgeçilmezi domateste güzlük hasat başladı.

Tarlada 3.60 TL’ye alıcı bulan domates, İstanbul’daki marketlerden sofraya kilogram fiyatı 8.90 TL’ye gidiyor. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, domates fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mersin’de hasadı başlayan domatesin 3,60 TL’ye satıldığını, İstanbul’daki marketlerden 1 kilogram domates satın almak için ise 8,90 TL ödenmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki sorumlunun komisyoncular olmadığını vurguladı. Hükümetin yasa ile belirlediği rakamların dışına çıkamayacaklarının altını çizen Şen, “Devletimizin bizlere verdiği yüzde 4 ve yüzde 8 komisyonla bu işi yapıyoruz. Ürün pahalılığının halden kaynaklanması mümkün değil. Biz üreticinin adına satış yapıyoruz. Sattığımız fiyat üzerinden yüzde 4-8 komisyonumuzu kestikten sonra kalan ücreti üreticinin hesabına yatırıyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne kadar önemliyse, haller de ülkemiz için o kadar önemlidir. Gündemi sürekli meşgul eden fiyat istikrarsızlığının kaynağı hallerin güçsüz kılınmasından dolayıdır” dedi.

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