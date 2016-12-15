Domuz eti ithalatı Resmî Gazete’de

Ankara’da Resmî Gazete’nin 7 Aralık’taki sayısında yayımlanan domuz eti ithalatına izin verilen tebliğ konuşuluyor.

İddialara göre Et ve Süt Kurumu’na verilen domuz ithalatına ilişkin kurumun bağlı bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin de haberi yok. Avrupa Birliği müktesebatı gereği domuz etinin kasaplık et statüsüne alınması Türkiye kamuoyunda kabul edilmemişken, resmi gazete’de yayınlanan domuz eti ithalatı haberine büyük tepki var. İslam dininin kesinlikle yenilmesini haram kıldığı domuz eti, AKP Hükümeti tarafından kasaplık et statüsüne alınmıştı. Haram ete ‘0’ gümrük vergisi Resmî Gazete’nin 7 Aralık sayısında yayınlanan tebliğe göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olan Et ve Süt Kurumu, Moldova Cumhuriyeti’nden 500 ton taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti ithal edecek. Bu ithalat sıfır gümrük vergisiyle olacak. AA

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