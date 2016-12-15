"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Domuz eti ithalatı Resmî Gazete’de

15 Aralık 2016, Perşembe 16:40
Ankara’da Resmî Gazete’nin 7 Aralık’taki sayısında yayımlanan domuz eti ithalatına izin verilen tebliğ konuşuluyor.

İddialara göre Et ve Süt Kurumu’na verilen domuz ithalatına ilişkin kurumun bağlı bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin de haberi yok.

Avrupa Birliği müktesebatı gereği domuz etinin kasaplık et statüsüne alınması Türkiye kamuoyunda kabul edilmemişken, resmi gazete’de yayınlanan domuz eti ithalatı haberine büyük tepki var. İslam dininin kesinlikle yenilmesini haram kıldığı domuz eti, AKP Hükümeti tarafından kasaplık et statüsüne alınmıştı.

Haram ete ‘0’ gümrük vergisi

Resmî Gazete’nin 7 Aralık sayısında yayınlanan tebliğe göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olan Et ve Süt Kurumu, Moldova Cumhuriyeti’nden 500 ton taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti ithal edecek. Bu ithalat sıfır gümrük vergisiyle olacak.

AA

Etiketler: resmi gazete, domuz eti
Okunma Sayısı: 7196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • mirza said

    15.12.2016 20:38:37

    Desenize at eşek kesip gizlice kasap ve marketlere etlerini satanlara gün doğdu.Allahım aklıma mukayyit ol.Yahu imanlı idarecilerimize ne oluyor?bir yandan imanlı nesil diyeceksiniz diğer taraftan İslam'ın kesin delillerle haram kıldığı hınzır etinin ithali için izin tebliğini resmi gazetede yayınlayacaksınız.Nasıl bir anlayış anlamakta zorlanıyoruz.Kardeşim millet at eti satılıyor diye kasaplara marketlere korku ve ihtiyatla giderken bir de devletin, %99 u müslüman olan şu halka reva gördüğüne bakınız.inşaallah devletin başındakiler milletin hassasiyetini görüp bu tebliği yayından kaldırır ve domuz etini kasaplık et statüsünden çıkarır.

  • Ayse

    15.12.2016 19:50:30

    Dindar yoneticilerin(!) oldugu ulkede cok guzel bir adim. Tebrige şayan...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Esin FİŞEK

Notlarım
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.