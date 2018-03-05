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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dört büyüklerin 6.2 milyar dolar borcu var

05 Mart 2018, Pazartesi 11:11
Maddi büyüklük bakımından Avrupa’da beşinci sırada yer alan Türkiye Süper Ligi kelimenin tam anlamıyla mali olarak çöküntü içinde.

Birçok Anadolu kulübü yıllardır futbolcularına olan yükümlülüklerini ağır aksak karşılarken bu hastalık şimdi dört büyüklerin tamamına sıçradı.

Gerekçe dört kulübün borçlarının varlıklarının çok üzerine çıkması edeniyle Türk Ticaret Kanunu’na göre ‘Borca Batık’ sayılmaları. Kulüpler şimdi hem TTK’ya göre kayyum atanmaması hem de UEFA’nın koyduğu mali kriterler nedeniyle Avrupa kupalarına katılamama riskini düşürmek için finansal diyetteler. Ancak alınan tedbirlere rağmen bilançolarda iyiye gidiş gözükmüyor.

Dünya’dan Tuğrul Akşar, dört büyük kulübün bilançolarını konsolide ederek çarpıcı sonuçlara ulaşmış. Dört takımın toplam varlıklarının 3 milyar 238 milyon TL olmasına karşın borçlarının 6 milyar 173 milyon TL olarak gerçekleştiğini söylüyor.

Üstelik bu borçların 2 milyar 997 milyon TL’lik bölümünün 1 yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli borçlardan oluştuğunu belirtiyor.

Akşar, mali yapılarındaki olumsuzluklar nedeniyle UEFA’nın Türk kulüplerini uzunca bir süredir yakın takibe aldığını da kaydederek, ‘Her ne kadar kulüplerimiz UEFA ile imzaladıkları anlaşmalar ve kabul ettikleri taahhütlerde finansal yapılarına çeki düzen vereceklerini, zararlarını azaltarak başa baş noktasını yakalayacakları beyan ve taahhüt etseler de, 2017/2.dönem finansalları itibariyle kulüplerin bu taahhütlerini gerçekleştirmeleri çok da kolay görünmüyor’ diyor.

Yazar, UEFA’nın takipte olduğu takımlardan en acil durumda olanının Galatasaray olduğunu kaydediyor ve ‘2017-18 sezonu için men kararı almamak için 9 Mart 2018’de İsviçre’nin Nyon şehrinde UEFA ile yapılacak toplantıya katılacak’ diye yazıyor.

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