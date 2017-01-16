Döviz kurlarındaki artış olumsuz etkiledi: Yeni zam geliyor!

Sigorta Bilgi Merkezi rakamlarına göre trafik sigortasına kasım ayından bu yana yüzde 10 zam yapıldı. Ortalama fiyatlar 597 liradan 660 liraya çıktı.

Döviz kurlarındaki artış sigortayı da olumsuz etkiliyor. Nisan ayından bu yana yüzde 32 artan dolar kuru sigortayı özellikle yedek parça fiyatları vasıtasıyla etkiliyor. Hasar alan otomobillerin hasar maliyetleri artınca bu sigortacıların maliyetlerine yansıyor. Kurdaki artış ile özellikle de kasko sigortasında önemli fiyat tırmanışları olması bekleniyor.

Daha şimdiden yüzde 5 civarında bir yükseliş ile karşı karşıya kalan araç sahiplerini önümüzdeki günlerde yüzde 15 ile 30 arasında bir ek fatura bekliyor. Sigorta fiyatlarının her yıl enflasyon oranı olan yüzde 10’lar civarında arttığını hatırlatan Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, “Şimdi dövizdeki yükselişle yüzde 30’a kadar prim artışı bekliyorum.

Ancak rekabetten dolayı ve trafik fiyatlarının artmış olması nedeniyle vatandaşlar her iki sigortayı yaptırmakta zorlanıyorlar ve şirketler de fiyat geçişi yapamıyorlar. Bu nedenle artış sınırlanabilir. Ancak her koşulda kasko sigortasına minimum yüzde 15 etki yapabilir. Trafik sigortasında ise asıl dinamik bedeni hasar. Geçen yıl da fiyatlar arttığı için trafikte bir artış beklemiyorum. Ancak bu durum trafikte fiyatların düşmesini yavaşlatır” dedi.

2 MİLYAR LİRA ZARARI OLACAK

Ortalama kasko sigortası fiyatı bin lirayı bulduğu için yüzde 30’luk artış ortalamayı bin liradan 1.300 liraya çıkaracak gibi. Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Süha Çele de şirketlerin primlere şimdiden yüzde 5 civarında zam yaptığını, kurdaki artışın kalıcı olması durumunda maliyet artışının fiyatlara yansıyacağını belirtti. Kur artışının sigorta sektörüne zararı eğer yüzde 30’luk artış kalıcı olursa yaklaşık 2 milyar lira civarında olacak.

Türkiye Sigorta Birliği rakamlarından yola çıkılarak yapılan hesaba göre sigortacılar 2016’da zorunlu trafik sigortasında yaklaşık 2.6 milyar liralık maddi tazminat ödedi. Kur artışı bu tutarı 794 milyon lira etkileyecek. Kaskoda ise 4.1 milyar liralık bir maddi hasar ödemesi söz konusu. Kârdaki artışın yansıması ile bu rakam da 5.2 milyara tırmanacak. Yani sigorta şirketlerinin cebinden 1.2 milyar lira daha fazla para çıkacak. Toplamda 2 milyar liralık artışın büyük bölümü de primlere yani vatandaşa yansıyacak.

Kaynak: Habertürk

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