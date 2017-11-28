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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Döviz kuru iş dünyasını zorluyor

28 Kasım 2017, Salı 19:00
BMD Başkanı Sinan Öncel, döviz kurlarında son günlerde rekor yükselişler olduğuna işaret ederek, “Kur fırtınasına önlem alamamak pek çok markanın sonu olabilir” uyarısında bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, döviz kurlarında son günlerde rekor yükselişler olduğuna işaret ederek, “Kur fırtınasına önlem alamamak pek çok markanın sonu olabilir” uyarısında bulundu. BMD’den yapılan açıklamada, “Döviz kurlarının son günlerde rekor üstüne rekor tazelemesi ve doların 4.0 liraya, euronun 4.75 liraya dayanması, güncelleyemedikleri eski kontratlar nedeniyle hâlâ günlük kur üzerinden kira ödemesi yapmak zorunda kalan markaları mağaza kapatma ya da kira uyarlama davası açma noktasına getirdi” denildi. Öncel, düzenlediği basın toplantısında perakendenin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, kur fırtınasına acil çözüm bulunmaması durumunda faturayı, oluşturması yılları bulan markaların ve çalışanların ödemek zorunda olacağını söyledi. Öncel, düzenlediği basın toplantısında perakendenin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, kur fırtınasına acil çözüm bulunmaması durumunda faturayı, oluşturması yılları bulan markaların ve çalışanların ödemek zorunda olacağını söyledi. BMD üyesi 412 markanın 380 AVM’de ve caddelerde yaklaşık 70 bin mağazada 400 bine yakın kişiyi istihdam ettiğini hatırlatan Sinan Öncel, imalatçılar da hesaba katıldığında sektörün büyük bir ekosistemi beslediğini bildirdi. 

Döviz prangalarını kırmalıyız

Merkezinde markaların olduğu bu ekosistemin sağlıklı büyüyebilmesi için ‘döviz prangası’nı kırmak gerektiğini vurgulayan Öncel, “Dövize endeksli çalışmanın markalarımız üzerinde iki tür etkisi oluyor. Birincisi kurlardaki aşırı oynaklık. Biz bugünden bir yıl sonrasının üretimini planlamak durumundayız. Ancak bir yıl sonra kurun hangi seviyelerde olacağını ön göremediğimiz için sağlıklı plan yapıp gerçekçi bir maliyet çıkarmakta zorlanıyoruz. Bir diğer problem kurlardaki aşırı artış. Kur yükseldikçe kirasını dövizle ödeyen markalarımızın üzerindeki maliyet baskısı daha da büyüyor. Çok gerilere gitmemize gerek yok.

“Ocak 2015’te dolar 2.35 lira, euro 2.83 liraydı. Bugün dolar 3.95 lira, euro 4.72 liraya ulaştı; yani üç yılda dolar kuru yüzde 68, avro yüzde 67 arttı. Kiranın markalar için en büyük gider kalemlerinden birini oluşturduğu bir piyasa gerçeğinde bu durumun sürdürülebilir olamayacağını herkesin bilmesi gerekiyor.” dedi.

Mağaza kapanışları hızlanacak

Sinan Öncel, kur konusunun bugünün sorunu olmadığını, tehlikeyi çok önce gördüklerini ve bir yılı aşkın süredir kamuoyunu bıktırma pahasına “döviz üzerinden yapılan eski kira kontratları günün gerçeklerine uygun hale getirilsin” talebini yinelediklerini hatırlattı. “Halden anlayan” ve “Piyasa Bankeri” mantığı ile çalışmayan AVM yönetimlerinin markaların haklı isteklerini duyduğunu ifade eden Öncel, “Son iki yılda açılan AVM’lerin büyük bölümü ‘kazan-kazan’ yani sabit kira olmadan ‘cirodan belli oranda kira ödeme’ sistemi ile açıldı. Ancak bugünün koşullarına uymayan eski kontratlar markaları içinden çıkılmaz bir yöne doğru götürmeye devam ediyor. Bunun çaresi maalesef uzlaşılamayan noktada mağaza kapamak olacak. Doğrusunu isterseniz bizim kaptanlığımızdan şüphemiz yok. Ancak fırtına uzadıkça hasar alıyoruz. Unutmayalım ki markalarımız dövizli harcamalarının tamamını sermayesinden, çalışanından, imalatçısından veya yatırımından kısarak yapıyor. ” ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler: döviz
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