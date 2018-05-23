"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dövizde rekorlar bitmiyor... Borsa İstanbul Grubu'ndan döviz kararı!

23 Mayıs 2018, Çarşamba 10:30
Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.

Piyasalardaki erken işlemlerde;

- dolar 4.8213 lira ile,

- euro 5.6837 lira ile,

- sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Dolar piyasanın açılmasıyla 4.77 – 4.78 lira aralığından, euro 5.60 – 5.61 lira aralığından, strerlin de 6.38 – 6.39 lira aralığından işlem görüyor.

Borsa İstanbul da, Borsa'nın "kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan" döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrildiğini açıkladı ve şirketlere, "orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsa'nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmelerini" tavsiye etti.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de, yüzde 1.05 artışla 103 bin 327 puandan tamamladığı günün ardından ilk yüzde 0.25 düşüşle 103 bin 69 puandan açıldı.

Ahlatçı Yatırım’ın “TL’de Negatif Ayrışma Devam Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda, Brexit süreci ile ilgili belirsizliğin devam etmesinin işletme yatırımları üzerinde etkili olmaya devam ettiğine değinirken hane halkı ve iş dünyasının İngiltere’de faiz oranlarının muhtemelen kademi bir şekilde artacağının farkında olduğunu belirtti.

“İngiltere Merkez Bankası üyesi Sounders yaptığı açıklamalarda, istihdam piyasasının sıkılaşmaya devam edeceğini ve işgücü piyasanın henüz aşırı ısındığını düşünmediğini ifade etti. İngiltere Merkez Bankası üyesi Vlieghe yaptığı açıklamalarda, gelecek üç yıllık dönemde yılda bir veya iki kez 25 baz puan faiz artırımına ihtiyaç olabileceğine yönelik tahminlerini korumaya devam ettiğini belirtti.

“ABD’de açıklanan Richmond İmalat Endeksi Mayıs ayında piyasa beklentisinin üzerinde artış ile 16 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P ‘den yapılan açıklamalar lira  üzerinde volatilitenin artmasına neden olduğu görülürken kurun fiyatlamalarda yeni işlem gününde 4.8203 seviyeleri civarını test ettiği görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.05 yükseliş ile 103.327 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.3 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 13.50 düzeyinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 17.05 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.26 düşüş ile yüzde 14.92 seviyesinde günü tamamladı. Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.14 yükseliş ile 282.63 seviyesinde olduğu görülüyor."

DHA

Etiketler: döviz, dolar, euro, borsa, türk lirası
Okunma Sayısı: 1447
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.