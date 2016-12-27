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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Dudak uçuklatan arsa değeri açıklandı

27 Aralık 2016, Salı 12:00
Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkta faaliyet gösteren TUVIUS'un genel müdürü İshak Kurtuluş Altun, yaptığı açıklamada, son yaptıkları araştırmanın sonuçlarını hakkında bilgi verdi.

Altun, toplam alanı yaklaşık olarak 5,2 milyar metrekare olan İstanbul'da yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazileri değerlendiremeye aldıklarını dile getirdi.

Arsaların ortalama metrekare değerinin bin 250 lira olduğunu kaydeden Altun, "Yaptığımız araştırmalar sonucu İstanbul'un toplam arsa ve arazi değerini 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olarak belirledik. Biz ortalama 2 trilyon dolar diyoruz. Dolar kuru 3,5 lira olarak ele alırsak İstanbul'un toplam arsa ve arazi değeri 7 trilyon lira." dedi.

En değerli ilçeler Avrupa yakasında

İstanbul'un en değerli ilçelerinin başında Şişli geldiğini, onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in takip ettiğini aktaran Altun, bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değerinin 10 ila 25 bin lira arasında değiştiğini vurguladı.

Altun, en değerli ilçelerin Avrupa Yakasında olduğunun altını çizerek, bu yakadaki diğer değerli ilçelerin ise Bakırköy ve Güngören olduğunu aktardı. Altun, Bağcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Kağıthane'de ortalama metrekare değerinin 5 bin ila 10 bin lira arasında değiştiği bilgisini verdi.

Genel Müdür Altun, "Yine Avrupa tarafındaki ilçelerimizden bilgi verecek olursak, ortalama arsa ve arazi değerleri Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sultangazi, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt'ta 2 bin 500 lira ila 5 bin lira, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde 1000 lira ila 2 bin 500 lira aralığında." ifadelerini kullandı.

Anadolu'da Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe öne çıkıyor

Altun, Anadolu Yakasında en değerli ilçeler konusunda başı Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'nin çektiğini belirterek, bu semtlerde ortalama metrekare değerinin 5 bin ila 10 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'da toplam arsa ve arazilerin ortalama değerinin metrekare başına 2 bin 500 ila 5 bin lira aralığında olduğunu dile getiren Altun, Beykoz, Sancaktepe, Tuzla, Suntanbeyli, Pendik ve Çekmeköy'de ise ortalama değerin 1000 lira ila 2 bin 500 lira arasında olduğunu anlattı.

Altun, Çatalca, Şile ve Silivri'deki toplam arsa ve arazilerin ortalama metrekare değerinin 500 liranın altında olduğunu ifade ederek, "Bu 3 ilçemizi ise bu alanda ortalaması 500 ile 1000 lira arasında değişen Büyükçekmece ve Arnavutköy geliyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: istanbul, arsa değeri
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