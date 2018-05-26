Düğün paketi için ÖTV indirimi bekleniyor

Evlilikler için verilen devlet desteklerinin her zaman piyasayı hareketlendirdiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan Bayramı ve seçimlerin ardından ülke genelindeki düğünlerde büyük bir artış olacak. Genç çiftlerimizin evlilik arefesinde sıkıntı yaşamamaları için daha önce verilen devlet destekli krediler ile ÖTV ve KDV indirimleri yeniden uygulamaya konulmalı. Evlenecek çiftlere verilecek her destek ekonomiye olumlu olarak yansımaktadır. Esnaf ve sanatkârımız da bayramdan sonra piyasanın canlanması için düğün sezonunu bekliyor” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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