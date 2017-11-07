Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt'tan önemli uyarılar

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, "İklim değişikliği 2030 itibarıyla 100 milyon insanın yoksulluk içinde yaşamasına neden olacak." dedi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Türkiye İçin Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi'nin Hilton Oteli'ndeki kapanış toplantısında konuşma yaptı.

Dünya Bankası grubunun en büyük önceliklerinden birinin iklim değişikliği olduğunu belirten Zutt, kurumun en alttaki yüzde 40'ta yer alan ülkelerde gelir ve refah paylaşımının sağlanmasını amaçladığını dile getirdi.

Zutt, endüstriler ve tedarik zincirlerinin kalkınmanın kilit aktörlerinden olduğunu vurgulayarak, "Yoksulluğun azaltılmasını ve refahın artırılmasını sağlayan bu faktörler aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep oluyor." dedi.

"100 milyon insanın yoksulluk içinde yaşamasına neden olacak"

Özellikle endüstrilerin yüksek su ve enerji kaynaklarını kullanmasına değinen Zutt, "İklim değişikliği 2030 itibarıyla 100 milyon insanın yoksulluk içinde yaşamasına neden olacak." diye konuştu.

Zutt, doğrudan sera gazı salınımının yüzde 5'inin ve dolaylı sera gazı salımının yüzde 10'unun endüstriler tarafından üretildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bazı tahminlere göre doğrudan sera gazı salımının yüzde 25'i endüstri kaynaklı. Öte yandan iklim değişikliği bazı fırsatlar da sunuyor. Mesela önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğine adapte olmak ve bunun etkilerini azaltmak için dünya genelinde yapılan yatırımların yıllık 170 milyar dolara kadar çıkacağı düşünülüyor."

Zutt, Türkiye'de sanayi sektöründe iklim değişikliğinin etkilerinin değiştirilmesi ve bunlara adapte olunması konusunda yenilenebilir enerji, enerji depolanması, tarım, sanayi, kentsel ulaşım, yeşil binalar, kentsel atık yönetimi alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

4 OSB'de 350 milyon dolarlık yatırım imkanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz da Yeşil OSB Projesi'nin Bakanlığın üç önemli projesinden biri olduğunu belirterek, projede hazırlık çalışmalarının Kasım 2016'da başladığını, şubat ayında ise sahada eyleme geçildiğini söyledi.

Bu kapsamda bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, projede Bursa, İzmir, Adana ve Ankara olmak üzere 4 sanayi bölgesiyle çalıştıklarını belirtti.

Yılmaz, saha çalışmalarının 3 ay sürdüğünü, yerli ve yabancı uzmanlarca yapılan çalışmalarda etütlerin gerçekleştirildiğini, mevzuat ve finansal araçların analiz edildiğini, OSB'ler için ulusal bir kriter listesi oluşturulduğunu, 4 OSB için ayrı ayrı eylem planları hazırlandığını anlattı.

Projenin hem çevresel hem de ekonomik faydaları bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "4 OSB'de toplam 350 milyon dolarlık yatırım imkanı bulunuyor. Bu yatırım ortalama 3,7 yılda geri dönebilecek." dedi.

Yılmaz, Türkiye'de 300 OSB bulunduğunu anımsatarak, "74 OSB'nin enerji yönetim ve 54 OSB'nin çevre yönetim birimi var, 83 tanesi ise çevre yönetim hizmeti alıyor." diye konuştu.

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BM'den dünyaya acil ve önemli çağrı

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'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170

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WMO'dan endişelendiren kritik rapor!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/wmo-dan-endiselendiren-kritik-rapor_415295

Küresel ısınma tehdidi büyüyor

Son zamanların üzerinde en sık konuşulan konularından birisi de küresel ısınma. Dünyanın tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar “küresel ısınma ruh sağlığımızı da bozuyor” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/kuresel-isinma-tehdidi-buyuyor_408498

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

Bugün insanların tüketimleri oranında çevreye verdiği zararlar ölçülerek karbon ve ekolojik ayak izleri numaralandırılmaktadır.

‘Karbon ayak izi’ bir kişinin bir yılda tabiata salınmasına vesile olduğu karbondioksit miktarını ifade etmektedir. Karbonla ilgili olarak yiyecekler, giyecekler seyahatler, özel araçlar, uçak yolculukları, toplu taşım, doğal gaz, petrol ve kömür tüketimleri gibi bölümler ölçü alınmaktadır.

Ekolojik ayak izi ise, bir kimsenin tükettiği tabii kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının ölçülmesidir ekolojik ayak izi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/karbon-ayak-izi-nedir-ve-bediuzzaman-said-nursi-nin-ayak-izi-ne-kadardir_371170