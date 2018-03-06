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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Dünyanın ''en zengin'' ismi oldu

06 Mart 2018, Salı 18:55
Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde, Bill Gates'i tahtından indirerek, ilk sırada yer aldı.

Forbes, bu yıl 31'inci kez yayımladığı "Dünya Milyarderleri" listesini açıkladı. Dünyanın en zengin ismi, uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i tahtından indiren Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos oldu.

Bill Gates ikinci sırada

Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu. Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada listede kendilerine yer buldu.

Dünyanın en zengin 10 ismin 7'si ABD'li

Dünyanın en zengin ilk 10 ismin 7'si ABD'li olurken, Zara'nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolarlık, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'da ABD dışından yer alan diğer isimler oldu.

Listede 40 Türk yer alıyor

Açıklamaya göre 40 Türk'ün yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72,4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin ağırlığı geçen yıla göre önemli oranda arttı. Türklerin toplam sayısı geçen yıla göre dokuz, toplam serveti ise 20,2 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye'nin en zengini Murat Ülker

Türkiye'nin en zengini Murat Ülker 4,8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422'nci oldu. 2013'ten bu yana en fazla Türk'ün yer aldığı listede Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.

AA

Etiketler: zengin, amazon
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