"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Dünyanın en zengin kişisi oldu

28 Ekim 2017, Cumartesi 09:00
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, tekrar dünyanın en zengin kişisi oldu.

Dün Amazon'un, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artış kaydettiğini açıklamasından sonra, bugün şirketin hisse senetlerine olan talep arttı.

Bugün New York borsasının açılışını takiben 3 saat içerisinde Amazon hisseleri yüzde 13,3 prim yaparken, şirketin hisse başına değeri firma tarihindeki en yüksek seviye olan 1.001 dolara kadar tırmandı.

Bezos servetine 3 saat içerisinde 10 milyar dolar eklerken, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi'ne" göre toplam serveti 92,8 milyar dolara ulaştı.

Böylece, 53 yaşındaki milyarder, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını tekrar elde etti.

Bezos, Gates'i 27 Temmuz tarihinde geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu ünvanı kazandıktan 8 saat sonra aynı gün kaybetmişti.

Amazon 4'üncü sırada

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin piyasa değeri de 652 milyar dolara ulaştı.

Bu sonuçla, Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunu korurken, Microsoft'un hala gerisinde kaldı.

TSİ 19:30'da dünyanın en değerli 3'üncü şirketi olan Microsoft'un piyasa değeri 652 milyar dolar oldu.

Dünyanın piyasa değeri en büyük şirketleri listesinde Apple zirvede yer alırken, bu firmayı Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet takip ediyor.

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi'ne" göre de, ABD'li yatırımcı Warren Buffett 3'üncü, İspanyalı işadamı ve Zara'nın sahibi Amancio Ortega 4'üncü, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de 5'inci sırada yer alıyor.

AA

Etiketler: amazon, zengin
Okunma Sayısı: 1426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.