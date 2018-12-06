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Dünyanın gözleri OPEC'in yapacağı açıklamaya çevrildi

06 Aralık 2018, Perşembe 21:09
OPEC'in 175. Olağan Toplantısı sonrasında öngörülen basın açıklamasının yarın yapılacağı duyuruldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 175. Olağan Toplantısı sonrasında öngörülen basın açıklamasının yarın yapılacağı duyuruldu.

 

OPEC'in basın biriminden yapılan açıklamaya göre, son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüşe ilişkin önlemler ele almak üzere bir araya gelen OPEC üyesi 15 ülkenin petrol ve enerji bakanlarının görüşmelerini sürdürdüğü, bu nedenle bugün planlanan açıklamanın yarına bırakıldığı bildirildi.

OPEC dışı ülkelerin bakanlarının da katılacağı yarınki toplantı sonrası, hem OPEC üyesi hem de aralarında Rusya'nın da bulunduğu OPEC dışı ülkelerin alacağı kararın kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Bugün başlayan toplantı sonucunda üye ülkelerin yeniden günlük petrol üretimini azaltma kararı almaları bekleniyordu.

Kararın yarın açıklanacak olması, 5'incisi düzenlenecek OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler toplantısının önemini arttırdı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Katar'ın çekilme kararı

Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC'ten çekileceğini duyurmuştu.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Geçen mayıs ayında ise bu karardan vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.

AA

Etiketler: opec, petrol
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