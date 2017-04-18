Dünyanın ilk “renksiz” kahvesi satışta

Güne daha enerjik başlamak isteyenler veya sadece tadını sevenler için kahvenin dişlerimizde oluşturabileceği lekeler ödenmesi gereken ufak bir bedel olarak görülüyor. Ancak dünyanın ilk renksiz kahvesi bu problemi ortadan kaldırmayı vadediyor.

Kahve denildiği zaman hepimizin aklına benzer bir görüntü geliyor. Belli bir rengi olan bu içecek kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor ancak zamanla dişlerimizi sarartabiliyor. David ve Adam Nagy kardeşler ise herkesi mutsuz eden bu sararmaya kahvenin alışılmış görüntüsünü değiştirerek çözüm üretiyor.

Nagy kardeşler bolca kahve tüketmeyi sevdiklerini ancak dişlerinin sararmasının canlarını sıktığını söylüyor. Bu soruna çözüm bulmak için alternatif ürün arayışına girdiklerinde ise istedikleri gibi bir kahve türü bulamadıklarını, bu yüzden kendi yöntemlerini geliştirmeye karar verdiklerini dile getiriyor. Paylaşılan bilgilere bakılırsa CLR CFF isimli renksiz kahve özel bir yöntemle işleniyor. Bu yöntemin tam olarak ne olduğu açıklanmasa da kahve içinde katkı maddelerinin, şeker veya tatlandırıcıların yer almadığının altı çiziliyor. Clear Coffee yani temiz kahve sloganıyla yola çıkan marka ortaya çıkarttıkları ürünün kalori açısından da kazançlı olduğunu belirtiyor. Sadece iki kalori olan ve dışarıdan bakıldığında suyu andıran bu kahveyi içenler kilo almayı dert etmemiş oluyor.

Taze ve aromatik bir tada sahip olduğu dile getirilen CLR CFF isimli kahve firmanın sitesi üzerinden satın alınabiliyor.