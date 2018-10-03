"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Durdurulamıyor: Enflasyon yüzde 24,52 oldu

03 Ekim 2018, Çarşamba 10:13
Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu.

Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak

McKinsey soruları cevap bekliyor

Kriz yoksa, bu anlaşma niye?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 6,30, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 24,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,15 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,75, yurt içi üretici fiyatları yüzde 21,36 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,30, Yİ-ÜFE yüzde 10,88 artış gösterdi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 38,96, geçen yılın ağustos ayına kıyasla da yüzde 46,15 arttı.

Eylül'de en yüksek artış ev eşyası grubunda gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış kaydedildi. 

Eylülde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup olarak kayıtlarda yer aldı. 

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 37,28 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 36,61 ile ulaştırma, yüzde 30,61 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27,70 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 21,84 ile konut izledi. 

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri 

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,76 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

AA

Etiketler: enflasyon
Okunma Sayısı: 540
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'da ölenlerin sayısı 1407'ye yükseldi; 100'ün üzerinde kayıp var!

    Meriç Nehri'ne askeri araç devrildi

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahada galibiyete hasret

    Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması: 'Milyonlarca dolar kazanç sağladı'

    Durdurulamıyor: Enflasyon yüzde 24,52 oldu

    Sağlık Bakanı Koca: Böyle süremez

    McKinsey soruları cevap bekliyor

    Kaçak elektrik bedeli de vatandaşa yükleniyor

    Zamların sorumlusu küçük esnaf değil

    Bağırsaklar ‘ikinci beyin’ mi?

    Öğretmenler atama bekliyor

    1000 camide açık kapı günü

    Senden büyük Allah var

    TBMM, Orta Afrika ve Mali tezkeresini uzattı

    'İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz'

    Bahçelievler'de hastası tarafından vurulan doktor vefat etti

    Cezayir'de meclis faaliyetleri donduruldu

    Katalan yönetiminden İspanya hükümetine tehdit

    Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih

    Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezaları onandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kişilere ve devlete karşı işlenen suçlar
    Genel

    Senden büyük Allah var
    Genel

    McKinsey soruları cevap bekliyor
    Genel

    Bağırsaklar ‘ikinci beyin’ mi?
    Genel

    Mevlid okutmaya MİT sorgulaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Âyetlerin âyetleri”
    Cevher İLHAN

    Önce yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Genel

    1000 camide açık kapı günü
    Süleyman KÖSMENE

    Listenin bir ucu âlem-i bekadadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.