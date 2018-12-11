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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

e-Ticaret 2018’i rekorla uğurlayacak

11 Aralık 2018, Salı 17:02
Son 5 yıldır yüzde32 ortalama ile büyüyen e-ticaret sektörü, Aralık ayındaki 12 milyar lira hedefiyle 2018’i de rekorla uğurlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilkpara iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Aralık ayının kışturizmine ek olarak yaz turizmine yönelik erken rezervasyon kampanyalarının en yoğun olduğu ay olduğunu bildirdi. Aralık ayında ayrıca hem yeni yıl alış verişlerinin yapılması, hem de 31 Aralık gecesi eğlencelerinin online satın alınmasından dolayı dijital pazarın oldukça canlı olduğunun altını çizen Kayral,  “İnternetten kartlı ödemeler, açıklanan resmi rakamlara göre bu yıl en fazla Temmuz ayında yapıldı. Temmuz ayında ciro 14 milyar liraya yaklaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, Temmuz ile birlikte Ağustos’ta da tatil ve seyahat harcamalarından dolayı e-ticaret en yüksek ciroya ulaşıyor. Bu yıl Kasım’da da 11.11, Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş festivallerinde de önemli rekorlar kırıldı. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama Kasım’da da rekorbeklentileri var. Sektör, Aralık ayında bir kez daha 12 milyar lira barajınıaşmak istiyor.” diye konuştu. Ekonomi Servisi 

 

Etiketler: e-ticaret
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