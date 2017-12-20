Edirne'de ekmek zammı ''mahkeme kararı'' ile geri çekildi

Edirne'de ekmeğe nisan ayında yapılan yüzde 25'lik zam, mahkeme kararıyla geri çekildi.

Edirne Valiliği, nisan ayında ekmek fiyatının yapılan zamla 1,25 liraya yükselmesinin ardından haziran ayında karara itiraz ederek, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde zammın geri çekilmesi için dava açtı. Aralık ayında sonuçlanan davada, ekmek zammının geri çekilerek yeniden 1 TL'ye düşürülmesine karar verildi. Mahkemenin kararına göre, Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırınlarda yapılan zam geri çekilerek ekmek fiyatı 1 TL'ye düşürüldü. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı faaliyet gösteren fırın tarafından satış fiyatına itiraz edildiği ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi. AA

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