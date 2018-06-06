Edirne'de lavanta hasatı başlıyor

Edirne'de son yıllarda artan lavanta tarlalarında hasat mevsimi yaklaştı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde lavanta ekimi kent genelinde artmaya başladı. Tüm toprak çeşitlerinde yetişebilen, iklim seçmeyen lavanta bitkisinin çok yıllıklı olması nedeniyle çiftçiler özellikle kıraç topraklarda denemesine başladı.

Sınır komşusu Bulgaristan'ın lavanta üretiminde söz sahibi olması Edirne'deki çiftçilerin de bu pazardan paylarını almak amacıyla harekete geçirdi.

Enstitünün degirişimiyle verimsiz topraklar leylak rengine bürünmeye başladı. Lavantaların bu ayın ortalarında hasadına başlanması bekleniyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavantanın getirisinin diğer ürünlere göre daha fazla olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Trakya'da başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Tülek, "Üreticiye rol model olmak amacıyla enstitü bahçesinde üretime 3 dekar ile başladık, bu yıl Karaağaç'taki alanla birlikte lavanta ekili alan 25 dekar oldu." diye konuştu.

Kent merkezi ve ilçelerde ise üreticilerin 50 dekar lavanta ektiğini ifade eden Tülek, şunları kaydetti:

"Hem ekonomik hem de ekolojik olanaklar diye bunu değerlendirebiliriz. Ekonomik olarak değerlendirirsek bir üretim yapıyorsunuz, lavanta yağı üretiyorsunuz ve kazanç elde ediyorsunuz. Ekolojik anlamda da değerlendirildiğinde biyoçeşitlilik açısından bölgemizde yeni bir ürün kazandırmış oluyorsunuz. Fauna anlamında da bahçede görüldüğü gibi birçok arı ve böcek popülasyonunun aktif olarak yer aldığını görüyorsunuz. Bal ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bulgar meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde dekara ortalama 15 kilogram bal alınabiliyor. Lavanta balı ile ilgili de denemelerimiz olacak bu yıl. Elde edilen balın analizleri yapılıp kalite değerleri de ortaya konulacaktır."

Bal üretimiyle de yan gelir getirecek

Lavanta üretiminde birinci amacın endüstriyel, yağı için üretim olduğunu anlatan Tülek, polen açısından zengin bir bitki olan lavantadan bal üretiminin de mümkün olduğunu kaydetti.

Üretici için yağ üretiminin esas gelir bal üretiminin de yan gelir olacağını dile getiren Tülek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enstitü olarak geçen yıl hasat edilen 2 dekar alandan 20 kilogram yağ elde ettik. Dekara 10 kilogram yağ geliri var. Elde edilen yağın da litresi satış fiyatı 100 avrodur. Bizim amacımız, enstitü olarak model oluşturmak istiyoruz. Üreticiye yol haritası oluşturuyoruz. Özellikle bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz kadın çiftçiler projesi bu anlamda çok verimli oldu. Kadın çiftçilerin bu işte daha aktif ve daha başarılı olabileceğini, önümüzdeki zamanda önemli bir gelir unsuru olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda değişik yerlerde demonstrasyon çalışmaları kuruyoruz. Edirne ve ilçelerinde lavanta dikimleri yapılıyor. Özellikle Trakya'daki marjinal alanlarda üretimi sağlamak istiyoruz."

Tülek, kentte 7-10 Haziran tarihlerinde "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliği düzenleneceğini, etkinlikler kapsamında aynı zamanda hasadın başlayacağını kaydetti.