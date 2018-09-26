Ekim alanları neden daraldı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekim yapılan arazi miktarının her geçen yıl biraz daha azalmasını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

Bereketli topraklar sahipsiz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekim yapılan arazi miktarının her geçen yıl biraz daha azalmasını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, arazilerin ekilmeme sebeplerini sordu. Gürer, Bakan Pakmedirli tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, son 15 yıl içinde 29 milyon dönüm arazinin ekiminden vazgeçildiğine dikkat çekti.

Gürer, önergesine arazilerin ekilmeme sebeplerini ve yeniden ekim yapılabilmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi. Tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar dolayısıyla Türkiye’de bu sektörün bitme noktasına geldiğine dikkat çeken Gürer, “Türkiye’de tarım ve hayvancılık ne yazık ki son 15 yılda ciddî hasar gördü. Konuyu defalarca kez soru önergesi, meclis araştırması ve kanun teklifleri ile gündeme getirdim. Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayınladığı bir rapora göre, son 15 yılda 29 milyon dönüm arazi ekilmemiş. Yani ekilebilir tarım arazilerinin 10’da 1’inden fazlası son 15 yılda artık ekilmiyor. Bu ülkemiz için ciddî ve önlem alınması gereken bir rapordur. Çiftçilerin ekimden neden vazgeçtiğinin belirlenmesi ve bu konuda ciddî önlemler alınması gerekmektedir” diye konuştu.