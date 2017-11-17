Ekimde kurulan şirket sayısı yüzde 37 arttı

TOBB verilerine göre ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 37 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 37,15, kooperatif sayısında yüzde 20,00 gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,25 artış kaydedilirken, kapanan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 44,91, kapanan kooperatif sayısı yüzde 40,30, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,41 oranında arttı. 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30,33, kurulan kooperatif sayısında yüzde 37,50 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,39 oranında artış oldu. Bu ayda kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 30,32 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,20 kapanan kooperatif sayısı yüzde 16,81 oranında azaldı. 2017 yılının ilk on ayında ise kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,55 arttı. 2017 yılının ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,55 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17,71 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 11,87 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 25,98 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,38 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,10 oranında azaldı.

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