Ekimde toplanan süt miktarı yüzde 3.5 arttı

Ekim ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 arttı.

TÜİK ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artışla 756 bin 923 tona ulaştı.

Bu ayda içme sütü üretimi 140 bin 611 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış gösterdi.

Ekimde inek peyniri üretimi 56 bin 233 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarken; koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 1.799 ton ile yüzde 166,8 arttı. Aynı dönemde yoğurt üretimi 94 bin 154 ton ile yüzde 0,9 azaldı. Ayran üretimi ise 62 bin 648 ton ile yüzde 2,8 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9; takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.