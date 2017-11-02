Ekimde zam şampiyonu maç bileti

İTO, bu yılın ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 52,86'yla maç giriş bileti olduğunu bildirdi. Aynı ayda fiyatı en fazla azalan ürün ise limon oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ekim 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, ekimde perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 125'inde artarken, 26'sında azaldı, 91'inde ise değişmedi. Bu dönemde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş biletinin ücreti yüzde 52,86 arttı. Maç giriş bileti bu oranla ekimde fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 41,46'yla gıda harcamaları grubundan kabak izledi. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise yüzde 31,67'yle bayan-kazak, yüzde 28,55'le bayan çantası ve yüzde 25,16'yla da sivri biber oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün limon Limonun fiyatı bu yılın ekim ayında yüzde 28,98 geriledi. Böylece limon, ekimde fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 21,38'le yeşil soğan, yüzde 20,92'yle lahana, yüzde 16,90'la elma ve yüzde 12,98'le de kıvırcık salata şeklinde sıralandı. AA

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