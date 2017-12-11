Ekmek israfı 1.5 milyar dolara mal oldu

Türkiye’de günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiği belirlenirken, ekmek israfının ekonomiye yansıması 1.5 milyar dolar oldu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türkiye’de günlük 120 milyon adet ekmek üretiminin gerçekleştiği ancak bunun yaklaşık yüzde 10’unun, yani 12 milyonu ise israf edilerek çöpe gittiği belirlendi. Bu israfın ekonomiye yansıması ise 1.5 milyar dolar oldu.

Türkiye'de üretilen ekmeğin büyük bir kısmı üretiminin yapıldığı fırınlarda israf edilirken, fırınları haneler ve personel/öğrenci yemekhaneleri takip etti.

UN ÇUVALI 52 LİRADAN 80 LİRAYA

Son zamanlarda ekmeğin gramaj tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de 12 binin üzerinde ruhsatsız fırın olduğu belirtilirken, geçtiğimiz yıl çuvalı 52 lira olan un bu yıl 80 liraya kadar çıktı.

GRAMAJA AYAR

Geçen günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde değişiklik yaparak ekmekteki fiyat aralıklarını yeniden belirlemişti. Buna göre ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşürülmüştü.