Ekmekte zam tartışması sürüyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi’nden İTO Meclis Üyesi olan Sultan Selim Şimşek, 250 gramlık somun ekmeğin 1.25 TL olmasının sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Fırıncıların bu fiyatlarla ay sonunu getirmesinin bile mümkün olmadığını anlatan Şimşek, “İflâslar başladı. Fırıncı daha önce elde ettiği birikimleri, gayrimenkulleri satarak süreci idare etmeye çalışıyor. Fırıncıdan fedakârlık isteniyor. Fedakârlık kârdan edilir. Kâr istemiyoruz, ama zarar edilmemesi için biz hükümetten yardım bekliyoruz” dedi. Şimşek, son 3 ayda bütün girdilerine yüzde 40-60 zam yapıldığını vurguladı. Fırınların yüzde 90’ının doğalgaz ile üretim yaptığını kaydeden Şimşek, zamların ardından maliyetlerinin yükseldiğini vurguladı.

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