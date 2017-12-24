Ekonomi Bakanı Bitcoin'e karşı uyardı: 'Aman ha!' diyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gazete Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını cevaplarken vatandaşları Bitcoin'e karşı da uyardı. İşte Zeybekci'nin röportajından ilgili kısım:

Gelelim Bitcoin tartışmasına... Doğru söyleyin, sizin de Bitcoin’iniz var mı? Ya da yakınlarınızın?

Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum.

Bir düzenleme geleceği konuşuluyor. Böyle bir plan var mı?

Gerek Merkez Bankası, gerek Eko­nomi Bakanlığı, gerekse de ilgili kurum ve kuruluşlar olarak konuyu dikkatle izliyoruz. Teknik altyapıyı, hukuki durumu inceliyo­ruz. Dünyadaki ülkeler bununla ilgili teknik düzenlemeler ve tedbirler üzerinde çalışı­yor. Bazı şeyler olabilir ama Türkiye olarak şu an için acil bir çalışma yok.

Sizce en gözde yatırım aracı hangisi? 3-5 kuruş birikimi olan vatandaş ne yapsın?

Üretime yönelik şirketlerin hisse senetlerinin alınması lazım. Özellikle Türkiye’ye yatırım yapmalarını öneririm.