‘Ekonomi düşük büyümeyle karşı karşıya’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası’ndaki keskin değer kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisinin, düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralması ile karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti.

Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı. Fitch dün yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin bu yıl GSYH büyümesinin yüzde 3,8; 2019 için yüzde 1,2 olmasını beklediklerini ve zorlu dış koşullar ile içeride izlenen daha sıkı politikaların Türkiye ekonomisinde kısa vadeli düzeltmeyi destekleyebileceğini ifade etti. Fitch 2020’de yüzde 3,9 ile Türkitye ekonomisinin biraz toparlanmasını beklediklerinin belirterek ancak trendin altında kalmaya devam edeceğine işaret etti.

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