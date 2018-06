Ekonomi hukukla düze çıkar

TÜSİAD: HUKUK VE ADALETİ YENİDEN TESİS ETMELİ, HER DÖNEM YENİ MAĞDUR VE MAĞRURLAR ÜRETMEK YERİNE KİMSENİN MAĞDUR VE MAĞRUR OLMADIĞI BİR DÜZEN KURABİLMELİYİZ.

<p><strong>HUKUK DEVLETİ NORMLARI</strong></p> <p>TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan: “Sadece kâğıt üzerinde değil, hayatın içinde de tüm vatandaşların hak ve özgürlükleri tam olarak devlet güvencesinde olmalı. Ne Türkiye içinde, ne de dışında hukuk devleti normları konusunda akıllarda hiçbir soru işareti oluşmamalı.”</p> <p><strong>GÜVEN TESİS EDİLMELİ</strong></p> <p>TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: “Ekonominin temelinde bir süredir bozulma görülüyor. Bir an önce ekonomiye güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Hukuk devleti herşeyin üzerinde olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı bir entellektüel tartışma konusu değil, çağdaş bir devletin olmazsa olmazıdır.”</p> <p style="text-align:center">***</p> <p><strong>Ekonomi için de hukuk şart</strong></p> <p><strong><span style="color:#333333; font-family:arial,sans-serif; font-size:10.0pt">“GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VAR” DİYEN TÜSİAD BAŞKANI EROL BİLECİK, “BOL VE UCUZ PARA DÖNEMİNİN SONUNA GELDİK! BU ZORLU DURUMDANÇIKMANIN YOLU HUKUK, EĞİTİM VE RASYONEL EKONOMİ POLİTİKALARIDIR” DEDİ.</span></strong></p> <p><strong>TÜSİAD, </strong>2018 yılının ilk Yuksek İstişare Konseyi Toplantısı’nı dun yaptı. Toplantı, TUSİAD YİK Başkanı Tuncay Ozilhan ve TUSİAD Yonetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in acılış konuşmaları ile başladı. “Sorunları zora girdikten sonra cozmeye calışırsanız cok daha buyuk sonuclara katlanmak zorunda kalırsanız” diyen TUSİAD Başkanı Bilecik’in konuşması şu şekilde; “İyi siyaset, guclu ekonomi; guclu ekonomi de guclu ulke demektir. Ulkemiz son derece zorlu bir surecten geciyor. Bu durumdan en hızlı ve en cok etkilenen alan, şuphesiz ulkemizin ekonomisidir. Bu ortamda, hep birlikte mevcut durumu daha iyi anlamak ve bu gidişata yon verebilmek icin her zamankinden daha fazla istişareye ihtiyacımız var. Tum bunları konuşmaya mecburuz.</p> <p><strong>Bıçak kemiğe dayanmadan gerekli tedbirler alınmalı </strong></p> <p>Kuresel ekonomi, kuresel rekabet demektir. Bu rekabette ayakta kalmak icin rakiplerinizden bir adım onde olmak zorundasınız. Kesinlikle geride kalamazsınız! İşletmelerimizin duzgun calışması icin biz elimizden geleni yapmakla yukumluyuz. Ancak bunun yanı sıra tutarlı, kuresel ve ulusal verilere dayalı, rasyonel ekonomi politikaları uygulandığını gormeye ihtiyacımız var. Ekonomi yonetimlerinin, bizim de bazen goremeyeceğimiz gelişmeleri takip ederek, bıcak kemiğe dayanmadan gerekli tedbirleri alması, iş dunyası acısından kritik onemdedir. TUSİAD olarak bu cabalara kurulduğumuz ilk gunden beri hep destek olmaya calıştık. Kısa ve uzun vadeli analizlerimizle, raporlarımızla ulke ekonomisinin sağlıklı, surdurulebilir bir buyume ve gelişme rotasına girme yontemleri hakkında oneriler urettik.</p> <p><strong>Bol ve ucuz para dönemi bitti</strong></p> <p>Güven<strong> </strong>veren, yapısal sorunları giderici temel reformları onceliklendiren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Dunyada 2008 krizinin getirdiği şartlarda, sonuna kadar acılan para musluklarının oluşturduğu bol ve ucuz para doneminin bir gun sona ereceğini biliyorduk. Bu konunun altını surekli cizdik. Ekonomimizin ihtiyac duyduğu koklu reformları, bu bolluk doneminde yaparsak, olası bir daralma doneminde karşımıza cıkabilecek zorluklarla daha kolay baş edeceğimizi bircok defa dile getirdik. Sorunlarınızı zora girdikten sonra cozmeye kalkarsanız, cok daha buyuk maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Bilecik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, “TUSİAD’da geleneğimiz geleceği konuşmaktır. Ekonomimizin durumuysa bizi bugunu konuşmaya zorluyor. Bol ve ucuz para doneminin sonuna geldik! Bu zorlu durumdan cıkmanın yolu hukuk, demokrasi, inovasyon, eğitim ve rasyonel ekonomi politikalarıdır” diye yazdı.</p> <p><strong>Hukuk her şeyin üzerinde olmalı</strong></p> <p>“Yaşamımız, yaşadıklarımızla değil; beklentilerimizle şekillenir.” Bizim demokratikleşmeden beklentimiz, her alanda şeffalığın ve katılımcılığın artması ve hukuk devleti prensiplerine uyulmasıdır. “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır”. Hukuk devleti, önce devletin hukukla bağlı olması ve devletin işlem ve eylemlerinin bağımsız yargı tarafından denetlenmesi demektir. Bu, vatandaşın hakkını-hukukunuegemenliğini korumak için gereklidir. Kuvvetler ayrılığı, bir entelektüel tartışma konusu değildir. Hepimizin yaşamak istediği, çağdaş bir devletin olmazsa olmazıdır.</p> <p><strong>Demokratik devletin temeli özgürlüktür</strong></p> <p>İnsanların temel isteği geleceğe güven içinde bakmak, üretmek, tüketmek, yatırım yapmak, umutlu, moralli olmak ve kaliteli yaşamaktır. Toplumsal mutabakat ile açık açık tartışıp konuşarak, doğruların geniş kesimlerce anlaşılmasını ve benimsenmesini, reformların gönüllü ve katılımcı bir zeminde gerçekleşmesini sağlayabiliriz.</p> <p>Bu da ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlandığı katılımcı demokrasilerde mümkündür. “Demokratik devletin temeli özgürlüktür.” “İfade özgürlüğü, özgür bir yönetimin temel direğidir.” TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da, Merkez Bankası’nın enlasyon ile mücadele için tüm adımları bağımsız bir şekilde atması gerektiğini vurguladı.</p>