Ekonomi iki kelime: İyi değil

Bir gün merhum Demirel’e, “Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz” diye sormuşlar. Demirel, “Tek kelime ile cevap verirsem ‘iyi’, iki kelime ile cevap verirsem ‘iyi değil’” demiş. Cumhurbaşkanı Danışmanı Ertem, “ekonomimizin gidişatı iyi” derken, Bakan Şimşek ise endişelerini dile getirdi.

ENDİŞEYE MAHAL YOK CumhurbaşkanI Başdanışmanı Cemil Ertem, dövizdeki yükselişi algı operasyonu olarak değerlendirerek, “Türkiye ekonomisi stagflasyondan çok uzakta. Yılın ikinci yarısında tek haneli enflasyon göreceğiz. Türkiye ekonomisi farklı bir büyüme trendine girdi. Endişeye mahal yok’’ diye konuştu. DÖVİZLE BORÇLANMAYA SINIR Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, “Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı. Sorun reel sektörün döviz borçları. Bunlar için tedbir alıyoruz. Dövizle borçlanmaya sınır getireceğiz.” dedi.

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