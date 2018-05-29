Ekonomi savruluyor

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye’de 30 milyon insanın kredi borcu olduğunu belirterek, “4 buçuk milyon insanın borcu takibe düşmüş durumda” dedi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomide bir koordinasyon olmadığını söyledi.T24’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu koordinasyonu tek başına sağlamaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Cumhurbaşkanının hem müktesebatı, hem zamanı, hem de enerjisi buna yetmiyor. Türkiye ekonomisi şu anda bir savrulma içinde, cildi bozulmuş, şirazesinden çıkmış bir durumda” dedi. Türkiye’de 30 milyon insanın kredi borcu bulunduğu, 4 buçuk milyon insanın borcunun ya takibe düşmüş ya sicile işlenmiş ya varlık şirketlerine satılmış olduğunu belirten Yımaz, “25 milyonun üzerinde icra dosyası var. Üstelik bu insanlar sadece kredi borçlarını değil, elektrik, su, doğalgaz faturalarını, kiralarını da ödeyemez haldeler” diye konuştu. Bu durumun içinden çıkılmaz bir hal aldığını da söyleyen Yılmaz, “Zaten bu çark birbirini besliyor” diyerek borç kapatmak için kredi çekildiğinden bahsetti.

‘’Bütçe var denetim yok”

Finansal okur yazarlığı olmayan yoksul bir kesim olduğunu belirten Yılmaz, “Bu ülkede kabul edin ya da etmeyin, hiçbir finansal okur yazarlığı olmayan, eğitimsiz, istihdamın dışında, yoksul bir kesimi var. Toplumun en alt kesimi. Bu insanlar bankalarla imzaladıkları sözleşmelerde eşit koşullarda değiller… Faizden, cezai faizden haberleri yok. Bunun toplam maliyeti 8 milyar TL. 2018 bütçesinin yüzde 1’i, finanse edilebilir. Elbette gökten bıldırcın helvası yağmayacak, kamudan elde edilen gelirlerle yapılacak bu. Ne kazanırsak onu yeriz, ne üretirsek onu paylaşırız. Eğer bunu piyasadan borçlanırsak ya da vergiyi artırarak yaparsak, kaşıkla verip kepçeyle almaktır bu. Meselâ Maliye Bakanlığı’nın 30 milyar TL’lik bir “danışmanlık bütçesi” var, şahıslara ödenen paralar bunlar, denetimi de yok. Bakın tek bir kalemle ne kadar kaynak çıktı ortaya…” diye konuştu