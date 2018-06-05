‘’Dar Boğazdan Çıkış Programları”nın refah değil, bir süre fakirlik getirdiğini belirten Güngör Uras, “Dar Boğazdan Çıkış Programları” bu kadar kötü, o halde biz “İndir faizi, bindir faizi” ile durumu idare edelim diyemeyiz. Çünkü ekonomi tıkandı’’ değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin dar boğazdan çıkması için çok kısa sürede çözüm paketinin hazırlanması zorunluluğu olduğunu belirten Milliyet yazarı Güngör Aras, yazısında ‘’Bizde daha önce uygulanan “Dar Boğazdan Çıkış Programları” sonunda, ekonomide olan bitenleri hatırlayınız. Madem ki, “Dar Boğazdan Çıkış Programları” bu kadar kötü, o halde biz “İndir faizi, bindir faizi” ile durumu idare edelim diyemeyiz. Çünkü ekonomi tıkandı. Mutlaka bir “Çıkış Programı”na ihtiyacımız var. Ne var ki, Cumhurbaşkanı adaylarımızın bir “Çıkış Programı” hazırlayacak ne ekipleri var, ne hazırlıkları. Ana muhalefet partisi CHP’nin bile bu konuya ilgi duymaması, Cumhurbaşkanı adayını bilgilendirerek, desteklememesi konunun ne kadar hafife alındığını gösteriyor.’’ ifadelerine yer verdi.

‘’Çok kısa sürede hazırlanmalı’’

Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erer ermez, ekonominin dar boğazdan çıkması için çok, sürede çözüm paketinin hazırlanması gerektiğini belirten Aras, yazısında, ‘’Cumhurbaşkanı adayları “Hele seçim sonuçlansın. Paketi sonra hazırlarız” diyemezler. Çünkü seçim dönemi paketin hazırlanmasını güçleştiriyor, paketin şartlarını ağırlaştırıyor. Ekonomimiz bugüne kadar belli aralıklarla dar boğaza girdi. Dar boğaza giren başka ülke ekonomileri gibi, “Yetiş ey IMF, kurtar bizi” dedik. IMF önce ekonomi için bir garanti fonu miktarını açıkladı. Sonra dar boğazdan çıkacak politikaların uygulanmasından sorumlu kaptanın belirlenmesini istedi. Sonra da dar boğazdan çıkmak için kısa ve orta vade uygulanacak politikalar ortaklaşa belirlendi.’’ ifadelerine yer verdi.



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Kurdaki hareketin sebebi cari açık

Kurdaki hareketlenmenin en önemli nedeni yüksek cari açık. Milliyet yazarı Yaman Törüner, Ekonomi dinamiklerin yüksek cari açığın kur artışını, kur artışının da enflasyonu yükselttiğini gösterdiğini söyledi. Törüner yazısında, ‘’Hükümet, kur artışının sorumlusu olarak her ne kadar dış güç odaklarını gösteriyorsa da, bizim de dersimizi iyi çalışmadığımız anlaşılıyor. Kurdaki hareketlenmenin en önemli nedeninin, “yüksek cari açık” olduğu anlaşılıyor. Nitekim, Cumhurbaşkanımız da, seçimlerden sonra ilk fırsatta bu konuya eğileceklerini söyledi. Şu andaki ekonomi dinamiklerimiz, “yüksek cari açık”ın kur artışını tetiklediğini; kur artışının da enflasyonu yükselttiğini gösteriyor. 2018 yıl sonu itibariyle, yıllık cari açığımızın, milli gelirimizin %6.5’unu aşacağı ve 60 milyar dolara çıkacağı anlaşılıyor. Maalesef, Merkez Bankamızın, yukarıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi, altın almak suretiyle cari açığın artmasına katkı verdiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası, yıllar içinde 12 milyar dolarlık altın ithal etti. Petrol fiyatlarındaki her %10’luk artış; cari açığımızı, yılda 4.5 milyar dolar arttırıyor. Hem altın hem de enerji ithalatımız artıyor. Altın ve enerji hariç ithalat da, ekonomik aktivitedeki artışa bağlı olarak, 2017 son çeyreğinden beri sürekli yükseliyor. Kısacası, kapatılamayan ve cari açığı arttıran bir dış ticaret açığımız var.’’ ifadelerine yer verdi.

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Şimşek: Yükseliş kur hareketlerinden kaynaklı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beklentilerin üstünde gelen enflasyon oranı için “ Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor” değerlendirmesini yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 12.15’e çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Konu hakkında sosyal medya hesabı Twitter’da değerlendirme yapan Şimşek , ‘’Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor. Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek. Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek.’’ ifadelerine yer verdi.