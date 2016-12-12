Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 küçüldü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, daralmanın ekonominin küçülmesini, “15 Temmuz darbe girişimi”, “terör saldırıları”, “turizmdeki daralma” ve “zayıf dış talep” olarak açıkladı.

Ağbal, 3. Çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 daraldığını vurgulayarak şöyle dedi: “Bu dönemde; 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talep ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya neden olmuştur. Üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 3.2, yatırımlar ise yüzde 0.6 daralmıştır. Kamu harcamaları ise yüzde 23.8 artışla ekonomiye pozitif katkı vermeye devam etmiştir. Hükümet olarak ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirleri uygulamaya koymaktayız. Nitekim geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımızın açıkladığı EKK kararları da önümüzdeki dönemde reel sektörde iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede; krediye erişimi ve ihracatın finansmanını artıran, yatırımlara daha çok teşvik sunan, işgücü piyasasını destekleyen, KOBİ’lere finansman sağlayan ve kredilerinin yapılandırılmasına imkan veren kritik öneme haiz bir destek paketi açıkladık. 2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller vermektedir. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyecektir.” DHA

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