Ekonomi yavaşlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, öncü göstergelerin 2018’in ikinci yarısında ekonomik yavaşlamaya ve dengelenmeye işaret ettiğini söyledi.

FED’in kademeli faiz artışlarına devam etmesinin ise risk teşkil ettiğini ifade etti. Gazete Duvar’dan Ümit Akçay yazısında, “Sanayi üretiminin daralması, batık kredilerin ve işsizliğin artışı, aynı sürecin, yani ekonomik daralmanın, farklı alanlardaki görünümünden ibaret. Ekonomi yönetimi, ekonomik krizin bir başka görünümü olan cari fazla rakamları ile ‘kolay zaferler’ ilan etmeye çalışsa da, sert bir ekonomik daralmanın henüz başında olduğumuzu vurgulamamız gerekiyor.’’ ifadelerine yer verdi.

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.