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22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ekonomide aşırı ısınma kaygılandırıyor

22 Mart 2018, Perşembe
Financial Times gazetesi, Türkiye’deki hızlı büyümenin aşırı ısınma sinyalleri verdiği uyarıları dolayısıyla ekonomistlerin kaygılı olduğunu yazdı.

İngiliz Financial Times gazetesi, IMF ile Moody’s gibi kurumların uyarılarının ekonomistleri endişelendirdiğini belirtti. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşan seçimler nedeniyle yavaşlamaya müsamaha göstermediği” kaydedilen yazıda, IMF’nin geçen ay Türkiye ekonomisinin fazla ısındığı ve yüksek enflasyonun devam edeceği yönündeki uyarısı hatırlatıldı. IMF dış gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin kırılganlığının arttığını söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem ise IMF’yi ‘başarısız ekonomik teoriler’ ortaya atmakla suçlamıştı. Türkiye’de cari açığın arttığı ve enflasyonun çift hanede kalabileceği uyarılarının hatırlatıldığı yazıda, “Moody’s Türkiye’nin siyasî gelişmeler ve dış ticaret finansmanına bağımlılığını gerekçe göstererek Türkiye’nin kredi notunu düşürürken, Goldman Sachs Türkiye’nin aşırı ısınan ekonominin tipik belirtilerini gösterdiğini söyledi. Erdoğan uzun süredir yüksek enflasyona sebep olacağı gerekçesiyle yüksek faiz oranlarına şiddetle karşı. Şimdi ise, asıl endişe büyümenin oluşturduğu dengesizlikler.” denildi.

‘Yüksek enflasyon ve cari açık kaygı yarattı’

FT’ye konuşan GlobalSource Danışmanı Murat Üçer, Ankara’nın tek önceliğinin ‘geçen yılki vahşi hızda bir büyüme’ olduğunu ancak muhtemel kırılganlıkların soru işareti oluşturduğunu söyledi. T24’te yer alan habere göre, Nomura yatırım bankasından analist İnan Demir ise, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) muhtemel faiz arttırımının ne olacağı ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişleme programını ne zaman sonlanacağı belirsizliklerini korurken, Türkiye gibi bir yükselen piyasa ekonomisi için yüksek enflasyon ve cari açığın kaygı yaratacağını belirtti. Demir, siyasî ve jeopolitik riskler dolayısıyla Türkiye’nin dış finansmanı kendine çekmek konusunda sorun yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: ekonomi sistemi
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