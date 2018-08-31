"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Ekonomideki sorunların hiçbiri çözülmedi'

31 Ağustos 2018, Cuma 11:45
Türk Lirası'ndaki değer kaybının diğer kalkınmakta olan ülkeleri de olumsuz yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Alman uzman, Türk Lirası'nda düşüşe yol açan sorunların hiçbirinin çözülemediği görüşünü savunuyor.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında frenlenemeyen düşüşü, uzmanlara göre kalkınmakta olan diğer ülkeler için de tehlike oluşturuyor. Türk Lirasının bu yılın başından beri Dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi, diğer para birimlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Türk Lirası'nın yanı sıra Hindistan ve Arjantin para birimleri de Dolar karşısında değer kaybediyor. 

30 Ağustos'un resmi tatil günü olması nedeniyle piyasalar kapalıydı, ancak uluslararası piyasalarda Türk Lirası, ABD Doları karşısında 6,85’e kadar yükseldi. Türk Lirası, Ağustos ayının ortasında dolar karşısında rekor düşüşü görmüş ve 7,23’ten işlem görmüştü.

Liraya ilişkin gelişmeleri değerlendiren Alman Commerzbank döviz piyasası uzmanı Ulrich Leuctmann, “Türk Lirası'nın değer kaybedeceğini tahmin etmek kolaydı” dedi. Leuchtmann, Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesine yol açan sorunların hiçbirinin çözülmediği görüşünü savundu. Leuchtmann, "Ankara'da hükümetin ve Merkez Bankası’nın belirtileri gidermek için tutuk bir şekilde aldığı önlemlerin ve geçen haftaki tatilin, Lira'nın sadece kısa bir mola vermesini sağladığını” dile getirdi.

Finans uzmanları, Türkiye Merkez Bankası’nın kararlılıkla faizleri yükseltmesi ile Türk Lirası’ndaki düşüşün önlenebileceği görüşünü paylaşıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi frenler gerekçesiyle faizlerin yükseltilmesine karşı çıkıyor.

Türkiye'deki krizin diğer ülkelere etkisi

Uzmanlar, Türkiye'deki sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasetle bağlantılı olduğu görüşünü savunuyor. Ancak kalkınmanın eşiğinde olan bir çok ülkede devlet borçlarının artması, siyasi krizlerin, reformların tıkanması sıkıntı yaratıyor. Faizlerin uzun yıllar boyunca düşük tutulması, borçların artmasına yol açıyor. ABD'nin 2015 yılından beri faiz oranlarını yükseltmesi, işsizliğin azalması ve büyüme oranlarının yeniden artması yatırımcılar açısından cazip koşullar oluştururken, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika gibi ülkelerde de baskıyı artırdı.

Deutsche Bank döviz piyasaları uzmanı Nils Ole Matthiessen, "Kalkınmanın eşiğindeki ülkelerin para birimlerinde artan riskler nedeniyle yatırımcılar paralarını bu ülkelerden çekip, dolar veya frank gibi daha güvenli limanlara aktarmayı tercih ediyor” dedi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Dış Ticaret Sorumlusu Volker Treier ise "bunun bulaşıcı” olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren Maya Bhandari, Türkiye'deki sorunların kalkınmanın eşiğindeki diğer ülkelerde sıkıntı yaratabileceğine işaret ederek, "geniş kapsamlı fonların satışında sermaye kontrolüne yol açabileceğini” dile getirdi.

Arjantin'de faizler yüzde 60'a yükseltildi

Yatırımcıların dikkatle izlediği ülkelerde arasında Arjantin de bulunuyor. Kalkınmanın eşiğinde olan ülkelerden, Arjantin’de de Peso'nun Dolar karşısındaki düşüşü devam ediyor. Tarihinin en düşük kurunu gören Peso, ABD Doları karşısında 34’ten işlem gördü. Arjantin Merkez Bankası, rekor düzeyde faiz artışı kararı alarak, faizleri 15 puan artırarak, yüzde 60'a yükseltti.

Arjantin'de Peso bu yıl içinde yüzde 82 oranında değer kaybetmiş, enflasyon oranı ise yüzde 20'ye çıkmıştı. Arjantin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) daha önce ülkesine yapılması kararlaştırılmış yardımını vaktinden önce ödemesini istiyor.

Hindistan'ın para birimi Rupi de serbest piyasada dolar karşısında rekor düşüşü yaşıyor. Rupi, bu yılın başından beri yüzde 9 değer kaybetti. Ülkede enflasyon da yüzde 4,5 arttı.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Türkiye, ekonomi, kriz, Arjantin, Hindistan, ABD, dolar
Okunma Sayısı: 967
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.