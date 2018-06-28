Ekonomik güven endeksi haziran ayında da azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 93,5'ten 90,4'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda mayısa göre yüzde 3,3 azalarak 93,5 değerinden 90,4'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102,5, hizmet sektörü güven endeksi 91,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4 ve inşaat sektörü güven endeksi 75,3 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise 70,3 değerine yükseldi. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri azaldı Ekonomik güven endeksi, mayısta da azalmıştı AA

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