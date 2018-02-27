Ekonomik güven Şubat'ta geriledi

Yıla yüzde 10 artışla başlayarak 104,9 değerini alan Ekonomik Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 103 değerine düştü.

Ekonomik Güven Endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalarak 104,9 değerinden 103 değerine düştü. Ekonomik Güven Endeksi'ndeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Şubat ayında tüketici güven endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 100,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104,7 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 83,8 değerine geriledi.

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