Ekonomik kriz seçimi etkiler

Metropoll’ün Haziran araştırmasında Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorulduğunda da yüzde 53,5 oranında “ekonomi” yanıtı alındı.

Metropoll araştırma şirketinin sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, 7 Haziran 2015 öncesinde de halkın en önemli sorunu ekonomi olarak gördüğünü hatırlatıyor ve o seçimde bu yüzden iktidarı yakalayamadığını söylüyor. DW Türçe’de yer alan habere göre, 2015’te 1 Kasım’da seçimin tekrar edildiğini, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında terör olaylarının patlak verdiğini anlatan Sencar, “Seçmen davranışını etkileyen en önemli iki faktörün ekonomi ve terör olduğunu Türkiye’de iktidarlar hep bilmiştir ve buna göre strateji geliştirmiştir. 24 Haziran’a giderken de Türkiye’de yaşanan tablo ortadadır” dedi *** Tıklayınız: MetroPOLL'ün ''24 Haziran'' tahminleri

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