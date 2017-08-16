Ekonomiye darbe vurdu: '15 Temmuz'un ağır faturası açıklandı

Cevdet Yılmaz, AKP Genel Merkezi'nde ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Dünyadaki ekonominin gidişatını iyi analiz etmek gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, aksi takdirde sağlıklı ve etkili politikaların uygulanamayacağını söyledi.

Küresel krizin etkilerinin tüm dünyada hissedilmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, dünya ekonomisinin hala kriz öncesi seviyelere dönemediğini kaydetti.

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Darbe girişiminin ekonomiye doğrudan ve dolaylı birçok etkisi olduğu için bu işin faturasının net olarak çıkartılması çok kolay değil. Geçen yılın ilk altı ayında yüzde 5'e yakın bir büyüme görüyoruz. Darbe girişimi olmasaydı bu büyüme ikinci altı ayda da devam edecekti ve yüzden 5'e yakın büyümeyle Türkiye ekonomisi 2016'yı kapatabilecekti. Yani darbe girişimi nedeniyle büyümemizde yüzde 2 civarında kayıp hesaplayabiliriz. Bunun karşılığı yaklaşık 17 milyar dolar veya 60 milyar lira gibi bir rakam" dedi.

'MEMUR ZAMMI' AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 4'üncü dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetle sendikalar arasında gerçekleşen pazarlığa dair şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri döneminde gerek çalışan kesim gerek asgari ücret bakımından hiç bir zaman enflasyona ezdirilmedi. Bizim genel prensibimiz en az enflasyon kadar bu artışların sağlanması. Birçok yılda da bunun üzerinde paylar verildi. Ücretin yanında sosyal haklarla birlikte çalışanlarımızın refahtan daha fazla pay alması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Kamunun da bir bütçesi var. Bu bütçe içerisinde çeşitli harcamaları ve dengeler var. Görüşmeler devam ediyor. Birinci önceliğimiz çalışanlar ile hükümetin anlaşması. Anlaşma olmaması halinde de Hakem Heyetinde karar ortaya çıkacak. Hepimizin tercihi tarafların anlaşması."