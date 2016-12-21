Ekonomiye güven azaldı

Tüketicilerin ülke ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerini belirleyen Tüketici Güven Endeksi Aralık ayı sonuçları, Kasım ayına göre yüzde 8 azaldı.

TÜİK ve TC Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 8 azaldı; Kasım ayında 68.93 olan endeks değeri Aralık ayında 63.38 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85.4

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 oranında azalarak Aralık ayında 85.40 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 86

Kasım ayında 95.06 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9.5 azalarak, Aralık ayında 86.02 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 65.4

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 8.3 oranında azalarak, Aralık ayında 65.42 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklanıyor.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 16.7

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 17.9 oranında azaldı. Kasım ayında 20.33 olan endeks, Aralık ayında 16.68 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Tüketici güven endeksi: AB kriterleri üzerinden hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, her ay TÜİK ve TCMB tarafından hazırlanıyor. Tüketicinin eğilimlerini ekonomi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla bağımsız olarak hazırlanan ankete verilen cevapların pozitif ve negatif olarak oranlanmasıyla hazırlanan tüketici güven endeksi, yaş ve cinsiyete göre değerlendirilir. Tüketici güven endeksi, kişisel mali durum, genel ekonomi ile harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçülür.

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alır. Tüketici güven endeksinde 100 birimin üzerindeki değerler tüketicinin ülke ekonomisindeki gidişatı olumlu yorumladığı, ekonominin büyümesini beklediğini gösterir. 100 birimin altındaki değerler ise tüketicinin ekonomide beklentinin olumsuz olduğunu ve ekonomide küçülme veya kötüleşme beklediklerini gösterir.