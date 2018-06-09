Ekonomiyi zor günler bekliyor

Ekonomist Kaan Sarıaydın, son faiz hamlesinin Türkiye’nin ikinci yarısındaki ekonomik büyümesini daraltacağını belirterek, “Banka faizi % 20’lerdeyse, sanayici faizi tercih eder. Bu hamlelerle ekonomide bizi zor günler bekliyor” dedi.

Merkez Bankası’nın 5 puanlık faiz artışı “Neden bu kadar beklendi?” sorularını beraberinde getirdi. Ekonomistler gecikmenin iyileşme sürecini uzatacağı ve ekonomik büyümeye olumsuz yansıyacağı görüşünde. Ekonomistlerin ortak sorusu ise “Madem faiz bu kadar arttırılabiliyordu. Neden bu kadar beklendi?” oldu.

Morgan Stanley’in eski ekonomistlerinden Kaan Sarıaydın “Merkez, korkak bir poker oyuncusu gibi, 25 Nisan’da 75 baz puanlık cılız ve gereksiz bir faiz artışı yaptı. Ardından kur ateşini körükledi. Blöfünü gösterdi ve piyasayı saldırıya maruz bıraktı” diye konuştu.

“Bir Merkez Bankası için en büyük tehlike hesaplanabilir olmaktır” diyen Sarıaydın, son faiz hamlesinin Türkiye’nin ikinci yarısındaki ekonomik büyümesini daraltacağını belirterek, “Önünü göremeyen sanayici alternatif getirilere bakar. Banka faizi yüzde 20’lerdeyse, sanayici faizi tercih eder. Türkiye’de bu körüklendi. Bu hamlelerle ekonomide bizi zor günler bekliyor” diye konuştu.

NİYE BEDEL ÖDEDİK?

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki ise, Merkez’in faiz arttırımının beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, “Fiyat istikrarında sıkı duruşun hakim olduğunu görüyoruz. Buradaki soru, madem bu yapılacaktı, bu kadar bedeli niye ödedik? Daha önce yapılsaydı, kur farkı zararından kaçınabilirdik. Demek ki yapılabiliyormuş” dedi.

Piyasalarda yeniden güvenin tesis edilmesi için ekonomide ciddî sıkılaşmanın emarelerinin devam etmesi gerektiğini söyleyen Selçuki, “Bu beklenti gerçekçi mi?” sorusunu şöyle cevapladı: “Hayır değil. Herkes şu anda seçim vaatlerini bol keseden dağıtıyor. Doların düşüşünden piyasanın bu hareketi sevdiğini gördük. Bu hareketler, tutarlı bir sıkı para politikasına dönüşürse olumlu olur. “

İyileşme süreci uzadı

Merkez’e eleştiri yönelten Erkin Şahinöz de, “Başlangıçta çok daha az faiz arttırımıyla, kuru çok daha düşük seviyelerde tutuyor olabilirdik. Dolayısıyla tedaviye geç başlamakla hastanın iyileşme süresi uzadı. Geç kalınmışlıkla hafızalarda bırakılmış negatifliğin hemen giderilmesi çok zor” yorumunu yaptı.