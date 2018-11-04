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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

El ele vermeliyiz

04 Kasım 2018, Pazar 20:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu sıkıntılı günlerde reel sektör ile finans sektörü el ele vermek durumunda” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün el ele verip sıkıntı günleri atlatacağını belirterek, “Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz” dedi. TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulları, Denizli’de bir otelde düzenlenen “TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı”nda bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında, reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına kapalı toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durumla öneri ve beklentilerin değerlendirileceği kaydedildi. Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul’daki buluşmanın ardından Anadolu’daki ilk toplantı için Denizli’yi seçtiklerini belirtti. “Bu sıkıntılı günlerde reel sektör ile finans sektörü el ele vermek durumunda” diyen Hisarcıklıoğlu, TBB üyeleri ve banka yöneticilerinin reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini söyledi.      

Hisarcıklıoğlu, “Biz hepimiz ‘Türkiye için varız’ diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel sektör ele ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum.” TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, “Rifat bey, niçin burada bulunduğumuzu zaten ifade etti. Aynı gemideyiz. Reel sektör ve finans sektörü olarak son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız, iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB nezdinde Sayın Başkanı tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. Çevre illerden de reel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, firma ve bankalar arasındaki mekanizmalarının güçlendirilmesi, finansmana erişim konusundaki sorunların ele alındığı kaydedildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci de katıldı.

 

AA

Etiketler: tobb, hisarcıklıoğlu
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