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Elazığ'da 1 milyon ton maden atığı yeniden ekonomiye kazandırılıyor

16 Şubat 2019, Cumartesi 12:46
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yakın zamana kadar krom cevheri zenginleştirme işlemleri sonrasında biriken 1 milyon ton maden atığı, bitirme tezinden yola çıkılarak kurulan tesiste ekonomiye kazandırılıyor.

Eti Krom AŞ'de cevher hazırlama mühendisi Ali Anagül'ün, üniversite yıllarında bitirme tezinden yola çıkılan ve cevher hazırlama direktörü Dr. Cemil Acar'ın katkılarıyla geliştirilerek Kovancılar ilçesinde kurulan Kromit ve Olivin Geri Kazanım Tesisi'nde, maden atıklarından hibrit ayrıştırma yöntemiyle kromit ve olivin mineralleri elde ediliyor.

İlk etabı faaliyete geçen tesisin diğer etaplarının da tamamlanmasıyla saatte 20 ton üretim yapılarak, 1 milyon ton atığın 7 yılda işlenerek ekonomiye 52 milyon dolar katkı sağlanması hedefleniyor.

Üniversite bitirme tezi ile hayata geçirilen tesiste, Alacakaya bölgesindeki milyonlarca ton düşük kalitedeki krom cevherinin ekonomik olarak değerlendirilmesine imkan sağlanacak.

Yılmaden Holding Üst Yöneticisi Alp Malazgirt, yaptığı açıklamada, 2004 yılında Türkiye Özelleştirme İdaresinden satın alınan Eti Krom'un, geldiği nokta itibarıyla Türkiye'nin en büyük krom cevheri, tek ferrokrom üreticisi ve ihracatçısı, Kazakistan'dan sonra da dünyanın en büyük yüksek tenörlü sert parça krom cevheri üreticisi olduğunu belirtti.

Türkiye'de krom madenciliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynadıklarını ifade eden Malazgirt, çevreye duyarlı akıllı madencilik ve "sıfır atık" anlayışıyla üretim yaptıklarını aktardı.

Akıllı madenciliğin akıllı cevher zenginleştirmesi gerektirdiğine işaret eden Malazgirt, Kef bölgesinde bu tesisle yüzde 45'lerdeki verimliliği yüzde 80'lere çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Atık madenden 52 milyon dolar ekonomiye kazandırılacak"

Cevher hazırlama mühendisi Anagül de İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Yüce danışmanlığında hazırladığı "KEF konsantre tesisi atıklarından manyetik ayrıştırma yöntemiyle kromit konsantresi kazanımı" adlı bitirme tezinin yatırıma dönüştüğü tesisin krom madenciliğinde dünyada ilk olduğunu söyledi.

Tesisin krom cevheri zenginleştirilmesi sırasında oluşan atıkların yeniden zenginleştirmeye tabi tutularak yüzde 80 verimle kromit ve olivin minerali sağladığını aktaran Anagül, şöyle konuştu:

"1 milyon ton atıktan özellikle 350 bin ton kromit konsantresi elde etmeyi planlıyoruz. Burada atıl olarak bulunan 52 milyon dolar değerindeki doğal zenginliğin ekonomiye kazandırılması için pilot tesisi kurduk. Kısa zamanda 20 ton saatlik tesisi, 10 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlayıp üretimimize hızlı bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz. 7 senede atık barajını tamamen erittikten sonra daha güvenli ve çevreci bir üretim gerçekleştireceğiz."

AA

Etiketler: madencilik, Elazığ, krom
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