Elektriğe yüzde 8,8 zam geldi

Yüzde 8,8 elektrik zammı faturaya 8,34 TL fiyat artışı olarak yansıyacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nu (EPDK) perşembe günü yaptığı toplantıda aldığı zam kararı dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’ye göre elektrik fiyatları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ortalama yüzde 8,5 zamlanacak. Konutlarda artış yüzde 8,8 olurken, sanayi ve ticarethanelerde elektrik fiyatları yüzde 8,4 zamlanıyor Ortalama artış oranı böylece yüzde 8,5’a denk gelecek. Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 8,8 oranında arttığı için vatandaşın faturasını artıracak.

100 LİRA AŞILDI

4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak dikkate alınıyor. 1 Ekim itibariyle bir ailenin nihai tüketimi aylık 94,75 lira. Konutlara gelecek yüzde 8,8 zamla faturaya 8,34 lira zam gelmiş olacak. Böylece toplam fatura 103,09 olacak. Bu nedenle fatura 100 lira sınırını da aşmış olacak. Ancak fiyat dağıtım ve enerji bedeline ne kadar zam yapıldığına göre değişebilecek.

EN SON 2016’DAYDI

Elektrik fiyatlarına son olarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6,8 zam yapılmıştı.Elektrik fiyatları enflasyonda yüzde 2,68 ağırlığa sahip. Yapılacak zam bunun için piyasalar tarafından da merakla bekleniyor. Yüzde 8,8’lik zammın enflasyona etkisinin 0,24 puan olması hesaplanıyor. Enflasyon şu anda yüzde 12,98. Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüş bekleniyor. Ancak elektrik zammının ardından yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 11’ler civarında olabileceği yönünde beklenti var.