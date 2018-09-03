Elektrik faturaları çarpıyor: 'Zamlar devam edecek'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), son elektrik zammının ardından faturaya yılda 132 lira daha fazla ödeneceğini açıkladı.

Yıllık fatura 1512 liraya çıkacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Eylül itibariyle konutta elektriğe yüzde 9 zam yapıldığını açıklamıştı. Yazılı açıklama yayınlayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), enerjiye ‘üç ayda bir zam’ mekanizmasının ortadan kaldırılarak ‘her ay zam’ düzenine geçildiğini, geçen ayın ardından bu yıl da zam yapıldığını kaydetti. EPDK, normalde 1 Ekim’de yapması gereken zammı 1 Eylül’de yapmıştı. EMO, zamların ‘çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedellerine yapılan yüksek zamlar’dan kaynaklandığını aktardı.

Zamlar devam edecek

Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik harcadığı dikkate alındığına dikkat çekilen açıklamada, ‘’Fon ve vergi kesintileri de eklendiğinde konutların aylık faturası 126 liraya çıkacak. Geçen ay yapılan zamla aynı faturanın 115 lira olduğu göz önüne alınırsa, 1 ay içinde gelen zam 10 lirayı bulmuş oluyor. Geçen yıla göre ise konutların elektrik faturalarındaki artış 31 TL’ye ulaştı.” denildi.

EMO, yüksek zamların bir kısır döngüye girildiğinin işareti olduğunu belirterek elektrik fiyatlarındaki artışın, tüm ürünlerde artış olacağı anlamına geldiğini ifade etti. Açıklamada, ekonomideki krizin de elektriğe zamların devam edeceğini gösterdiği anlatıldı.