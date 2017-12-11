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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Elektrik tüketimi kasımda arttı

11 Aralık 2017, Pazartesi 09:27
Türkiye'nin elektrik tüketimi kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,19 artarak 23 milyar 860 milyon 824 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 860 milyon 624 bin kilovatsaatle 23 Kasım'da, en düşük tüketim ise 680 milyon 552 bin kilovatsaatle 12 Kasım'da gerçekleşti.

Kasımda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,19 artarak 23 milyar 860 milyon 824 bin kilovatsaate ulaşırken, elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,28 artışla 24 milyar 24 milyon 867 bin kilovatsaate yükseldi.

Elektrik üretiminin yüzde 46,41'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 20,26'sı ithal kömür ve yüzde 15,91'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 9,21'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,63 oldu. Kalan yüzde 3,58'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 59,16 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,16 azalarak, 172 milyon 561 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl kasımda 422 milyon 545 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 154 artarak 336 milyon 604 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl kasımda 132 milyon 477 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

AA

Etiketler: elektrik
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