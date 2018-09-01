Elektrik ve doğalgaza zam

Elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ila 16.2 arasında, doğalgaza ise konutlarda yüzde 9 zam geldi. Böylece krizin faturası yine vatandaşa çıktı.

Elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ila 16.2 arasında değişen oranlarda zam geldi. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2 artışa gidildi. Doğalgaz fiyatları da zamlanırken, BOTAŞ’ın yeni tarifelerine göre fiyatlar konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 arttı. 1 EKİM YERİNE, 1EYLÜL Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik fiyat tarifelerini yayınladı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle tarifeleri yeniledi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle açıklanan yeni tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi. Doğalgaz fiyatlarına da zam gelirken, BOTAŞ’ın yeni doğalgaz tarifelerine göre fiyatlar konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 arttı. Haber Merkezi

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