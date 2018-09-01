Elektrikte zam üstüne zam

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ağustos ayınının ardından eylülde de elektrik fiyatlarına yüzde 9 ile yüzde 14 zam yaptı.

Türk Lirası'nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybının ardından gelen zam haberlerine elektrik de eklendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 zam yapıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Buna göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ağustos'ta yine meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 zam yapılmıştı.